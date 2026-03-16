В Калининградской области назначили министра цифровых технологий и связи

Марат Фатхуллин родился в 1991 году в городе Дзержинске Нижегородской области. В 2014 году окончил Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, дополнительно прошел обучение по программам подготовки управленческих кадров Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС и Высшей школы экономики. До декабря 2025 года в течение пяти лет занимал пост директора департамента цифровой трансформации в администрации Нижнего Новгорода.