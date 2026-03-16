Финляндия назвала приоритетом угрозу РФ, а не Ормузский пролив

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала разблокировку Ормузского пролива менее значимой проблемой для страны, чем противодействие угрозам со стороны России. При этом глава МИД допустила, что Финляндия может присоединиться к военной операции по обеспечению безопасности морского коридора на Ближнем Востоке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О том, что открытие Ормузского пролива не является главным приоритетом для Финляндии, Валтонен заявила на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она уточнила, что по вопросу разблокировки пролива страна сотрудничает с европейскими союзниками, сообщает «Интерфакс».

Министр подтвердила, что Финляндия рассматривает возможность участия в военной кампании в Ормузском заливе европейских стран.

Глава МИД акцентировала внимание, что сейчас силы безопасности страны сосредоточены на противостоянии с Россией и обеспечении морского судоходства в Балтийском море.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что союзники США по Североатлантическому альянсу должны оказать поддержку США в разблокировке Ормузского пролива, иначе военный блок «ждет очень плохое будущее».

