Финляндия назвала приоритетом угрозу РФ, а не Ормузский пролив

О том, что открытие Ормузского пролива не является главным приоритетом для Финляндии, Валтонен заявила на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она уточнила, что по вопросу разблокировки пролива страна сотрудничает с европейскими союзниками, сообщает «Интерфакс».
Министр подтвердила, что Финляндия рассматривает возможность участия в военной кампании в Ормузском заливе европейских стран.
Глава МИД акцентировала внимание, что сейчас силы безопасности страны сосредоточены на противостоянии с Россией и обеспечении морского судоходства в Балтийском море.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что союзники США по Североатлантическому альянсу должны оказать поддержку США в разблокировке Ормузского пролива, иначе военный блок «ждет очень плохое будущее».