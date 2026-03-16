МИД Ирана заявил о попытках Зеленского втянуть Украину в конфликт с республикой

Президент Украины Владимир Зеленский пытается вовлечь свою страну в конфликт с Ираном, заявил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи. Так Багаи прокомментировал отправку украинских военных советников на Ближний Восток для борьбы с беспилотниками Ирана.

Источник: Reuters

«Проблема Украины и болото, в которое загнали народ Украины, не испарятся такими методами и попытками вмешательства в другие конфликты. Это лишь означает соучастие (в конфликте.— “Ъ”) и сотрудничество с агрессорами против Ирана… Иранцы никогда этого не простят», — сказал Эсмаил Багаи на брифинге (цитата по ТАСС).

8 марта Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона направила на Ближний Восток своих специалистов, которые будут обучать военных из стран региона противодействию воздушным атакам. Первая группа военных советников была отправлена 9 марта. Зеленский отметил, что, скорее всего, таких групп будет несколько.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Исламская республика в ответ ударила по Израилю и американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Временный руководящий совет Ирана постановил прекратить удары по государствам региона, если они прекратят поддерживать американо-израильскую военную операцию.

