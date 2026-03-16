Евросоюз ввел санкции против Мацкявичюса и Мардана

ЕС заявляет, что Мацкявичюс и Мардан распространяют дезинформацию о конфликте на Украине. Под ограничительные меры также попали освещавшие боевые действия в Донбассе Адриан Боке и Грэм Филлипс. Москва называет санкции незаконными.

Источник: Reuters

ЕС ввел санкции против ведущего телеканала «Россия» Эрнеста Мацкявичюса и автора программы на канале «Соловьев.Live» Сергея Мардана (настоящая фамилия — Ключенков). Под ограничительные меры Брюсселя также попали освещавшие боевые действия в Донбассе Адриан Боке и Грэм Филлипс. Это следует сообщения, опубликованного в официальном журнале Европейского союза.

Как говорится в сообщении Совета Евросоюза, санкции введены за «манипулирование информацией» и «вмешательство в дела ЕС, его государств-членов и партнеров». Власти ЕС заявляют, что добавленные в черный список участвовали в распространении дезинформации об Украине и боевых действиях, сотрудничая с российскими СМИ.

Активы лиц, попавших под санкции, подлежат заморозке, им также запрещается въезд в ЕС или транзит через страны союза, указывается в сообщении.

В конце января под санкции ЕС попали телеведущие Екатерина Андреева, Мария Ситтель, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин. Москва называет западные санкции незаконными, в МИД России ограничительные меры против российских журналистов сравнивали с «информационной террористической атакой».

