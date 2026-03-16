В Эр-Рияде отрицают призывы к Трампу продолжать атаки на Иран

Власти Саудовской Аравии опровергли сообщение издания The New York Times (NYT) о том, что власти королевства во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом настаивали на продолжении военной операции против Исламской республики, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Аль-Арабийя».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Представитель королевства уточнил, что информация в американской газете о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман якобы рекомендовал главе Белого дома продолжать атаковать Иран, не соответствует действительности, сообщает «Интерфакс».

Ранее NYT со ссылкой на анонимный источник из администрации Трампа рассказала, что кронпринц не против затягивания войны с Ираном.

16 марта Дональд Трамп заявил, что арабским странам следует присоединиться к участию в военной кампании против Ирана, чтобы рассчитывать на поставки нефти через Ормузский пролив.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
