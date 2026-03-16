Сийярто: глава МИД ФРГ угрожал Венгрии, требуя изменить подход к Украине

БУДАПЕШТ, 16 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что столкнулся с прямым угрозами со стороны главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, добивавшегося изменения венгерской позиции в отношении Украины. Это произошло на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Беседуя там с венгерскими журналистами, Сийярто рассказал, что поднял на этом заседании вопрос о необходимости возобновления Украиной поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». Ранее Будапешт в ответ на эти действия заблокировал предоставление Киеву «военного кредита» ЕС на 90 млрд евро и предупредил, что не допустит никаких других решений, выгодных украинцам. По его словам, к поведению Украины в Евросоюзе относятся снисходительно, а позиция Венгрии вызывает негодование, в том числе у германского политика.

«Сегодня без всяких обиняков, открыто, прямо, ясно и очень грубо министр иностранных дел Германии пригрозил нам, что если мы не откажемся от защиты национальных интересов Венгрии и не прекратим блокировать важные решения ЕС в пользу Украины, то это повлечет за собой очень серьезные последствия для Венгрии», — сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом М1.

Глава венгерского МИД отметил, что занимает свою должность уже 11 лет, но сталкивается с таким впервые. В любом случае эти угрозы не заставят венгерское правительство изменить свой подход к Украине. «Мы не откажемся от защиты наших национальных интересов, как бы ни угрожал нам министр иностранных дел Германии. Мы не потерпим, чтобы Украина своей нефтяной блокадой ставила под угрозу энергоснабжение Венгрии, и мы не допустим, чтобы украинцы своими действиями вызвали рост цен на коммунальные услуги для венгерских граждан», — заявил Сийярто.

