Полковник Ходаренок: роями БПЛА ВСУ могут прикрывать удар ракет «Фламинго»

Если это произойдет на самом деле, то подобное применение специального оружия до определенной степени развяжет руки и ВС РФ. И если до самого последнего момента считалось, что в войне ядерного и неядерного государства специальное оружие со стороны ядерного государства задействовано не будет, то сегодня это уже не кажется аксиомой. В общем, у Киева есть шансы опробовать на себе ТЯО, если руководство Украины в ближайшее время не одумается.