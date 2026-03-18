Эксперты раскрыли реальные цели США и Израиля в войне с Ираном

Цели США, Израиля и Ирана
63% россиян внимательно следят за развитием конфликта, еще 34% — периодически обращаются к новостям, следует из опроса Новостей Mail.
Большинство респондентов (61%) считают, что США в первую очередь стремятся установить контроль над мировым рынком нефти. Еще по 13% называют целями смену власти в Иране и укрепление влияния Вашингтона на Ближнем Востоке.
Эксперты отмечают, что по мере развития конфликта первоначальные цели сторон не были достигнуты и начали меняться.
Изначальных целей они не достигли. Союзники рассчитывали, что убийство верховного руководителя Ирана и части военно-политического руководства приведет к смене режима в стране. Думали, что удастся поднять широкие массы на восстание, но эта и цель провалилась.
«Политическая система Ирана сумела выстоять при этом ударе», — указал в разговоре с редакцией Новостей Mail Георгий Асатрян.
Цель США и Израиля сейчас — нанести максимальный вред инфраструктуре Ирана и «покалечить» государственность. Тегеран, в свою очередь, пытается выстоять и привлечь наибольшее внимание к конфликту, заставить союзников США в Персидском заливе оказать влияние на Вашингтон, чтобы он прекратил агрессию.
Таким образом, формат конфликта меняется от попыток быстрой смены режима к стратегии истощения. Похожие оценки в комментарии Новостям Mail озвучила научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская.
Цель Израиля — деградация ядерных и ракетных возможностей Ирана (как и во время предыдущей операции «Народ как лев»), рассказывает Самарская. По ее словам, Израиль также хочет «создать условия» для изменения правящего режима в Тегеране.
Одной из задач скорее является нанесение ущерба управленческим и военным структурам, чтобы режим был либо изменен изнутри путем протестов, либо достаточно ослаблен, чтобы представлять для Израиля не столь существенную угрозу. В более широком смысле израильские официальные лица говорят об «устранении экзистенциальной угрозы», исходящей от Ирана в настоящий момент.
Сколько может продлиться конфликт
28% россиян считают, что война на Ближнем Востоке может продолжаться от одного до трех месяцев, 17% — более года, 14% ожидают завершения в течение нескольких недель, еще 13% — в срок от полугода до года, показали опрос Новостей Mail. Эксперты сходятся во мнении о том, что сроки войны США и Израиля с Ираном остаются неопределенными.
Израиль не заинтересован в затягивании кампании и предпочел бы завершить ее в течение нескольких недель, однако ситуация может развиваться непредсказуемо.
По мнению Самарской, увеличение сроков конфликта на Ближнем Востоке не является целью Израиля, но при затягивании военных действий их интенсивность может снизиться. Эксперт РСМД Асатрян допустил, что сроки могут варьироваться от трех-четырех недель до более долгого конфликта, несмотря на сложности с точки зрения необходимых ресурсов.
Влияние конфликта на Россию
53% респондентов считают, что конфликт в значительной степени затрагивает Россию, еще 38% — что он скорее влияет на страну. Чаще всего участники опроса выделяли возможные экономические последствия для РФ.
«Исламская Республика Иран является ключевым стратегическим союзником России в регионе Ближнего и Среднего Востока», — подчеркнул Асатрян. Ослабление или падение режима в Тегеране не отвечает интересам Москвы. Однако ситуация в Ормузском проливе уже оказала влияние на спрос и рост цен на нефть.
В результате Россия возвращает позицию ключевого игрока на нефтяном рынке, укрепляет влияние и зарабатывает дополнительные деньги.
В краткосрочной перспективе конфликт создает выгоды для крупных экспортеров нефти, включая Россию, за счет роста цен и сокращения запасов у потребителей, сообщили изданию «Ведомости» эксперты. Однако при затягивании конфликта высокие цены на энергоносители способны привести к снижению спроса и замедлению мировой экономики, что в дальнейшем может обернуться падением производства и сложным восстановлением рынка. В таком сценарии Россия рискует столкнуться со снижением своей доли в глобальном экспорте энергоресурсов.