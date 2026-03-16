Ричмонд
+18°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый верховный лидер Ирана оставил приказы отца в силе

ТЕГЕРАН, 16 мар — РИА Новости. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи оставил в силе все приказы отца, погибшего аятоллы Али Хаменеи, о назначениях тех или иных официальных лиц.

Источник: Reuters

«После запросов некоторых руководителей и должностных лиц, которые были напрямую назначены погибшим мученической смертью, объявляю, что в настоящий момент необходимости в пересмотре указов нет. Нужно продолжать работу в соответствии с политикой, принятой им при жизни», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Моджтабы Хаменеи.

Назначения, согласно конституции Ирана, касаются специалистов в области исламского права, работающих в Совете стражей конституции, также верховный лидер Ирана назначает главу судебной власти страны, руководителя государственной телерадиокомпании Ирана, начальника генерального штаба вооруженных сил Ирана, командующего Корпусом стражей исламской революции и ряд других высокопоставленных военных. Также верховный лидер утверждает результаты президентских выборов в Иране.

В настоящий момент власти Ирана не сообщали о назначении новых руководителей генштаба и КСИР вместо погибших.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В результате атаки были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, являющийся главнокомандующим Вооруженных сил Ирана, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше