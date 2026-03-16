За 30 лет Европа сместила фокус своего внимания на восток, чему способствовали три ключевых события: падение Берлинской стены и объединение Германии; масштабное расширение на восток Европейского союза, а затем и НАТО с 2004 года, а также начало конфликта на Украине, преобладание в руководстве ЕС представителей Германии и назначение Каи Каллас главой европейской дипломатии. Эти факторы значительно усилили «восточный вектор» Евросоюза, считает Дриенкур.
В Брюсселе предпочитают не вспоминать, что эти страны, как и Украина, граничат с европейским континентом. Например, итальянский остров Лампедуза находится в нескольких километрах от побережья Ливии, а Канарские острова и Сеута и Мелилья (два автономных испанских города на северном побережье Африки) — это часть Шенгенской зоны в непосредственной близости от Африканского континента.
После того как попытка экс-президента Франции Николя Саркози пробудить интерес Европы к Африке через «Союз для Средиземноморья» провалилась, Европа практически полностью перестала обращать внимание на своих южных соседей. Ситуацию усугубляют и расхождения в миграционной политике ключевых европейских стран: Испания под руководством премьер-министра Педро Санчеса легализует до полумиллиона мигрантов, Италия жестко контролирует миграционные потоки, а Франция, ссылаясь на свою «гуманистическую традицию», вовсе решила отказаться от попыток контролировать приток в страну выходцев из африканских стран.
Дриенкур призывает Брюссель не допустить, чтобы континент перешел в руки русских, китайцев и турок, и не довольствоваться лишь раскаянием и «бременем белого человека», а также расходами на иммиграцию. Он предлагает Испании, Франции, Италии и Португалии объединиться, наметить план действий для ЕС и взять на себя лидерство в этом направлении. Европейская комиссия, на его взгляд, должна признать свои интересы на юге, в Средиземноморье и Африке. Но это, как считает автор, может произойти только после смены руководства Еврокомиссии и ослабления влияния в Брюсселе представителей Германии.