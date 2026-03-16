JDD: из-за Украины Европа упустила ситуацию на своих южных границах

Три десятилетия Европейский союз отдавал предпочтение «восточному направлению», и сейчас его политические и стратегические усилия сосредоточены на Украине и ее восточных соседях. Но такой перекос делает Средиземноморье и Африку «слепой зоной» для европейского стратегического видения, отмечает Ксавье Дриенкур в статье для французской газеты Le Journal du Dimanche.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

За 30 лет Европа сместила фокус своего внимания на восток, чему способствовали три ключевых события: падение Берлинской стены и объединение Германии; масштабное расширение на восток Европейского союза, а затем и НАТО с 2004 года, а также начало конфликта на Украине, преобладание в руководстве ЕС представителей Германии и назначение Каи Каллас главой европейской дипломатии. Эти факторы значительно усилили «восточный вектор» Евросоюза, считает Дриенкур.

Однако при этом, на его взгляд, на южных граница ЕС множатся проблемы: ЕС постоянно забывает о бурном росте населения стран Магриба и Африки и о миграционных потоках, которые не признают государственных границ.

В Брюсселе предпочитают не вспоминать, что эти страны, как и Украина, граничат с европейским континентом. Например, итальянский остров Лампедуза находится в нескольких километрах от побережья Ливии, а Канарские острова и Сеута и Мелилья (два автономных испанских города на северном побережье Африки) — это часть Шенгенской зоны в непосредственной близости от Африканского континента.

После того как попытка экс-президента Франции Николя Саркози пробудить интерес Европы к Африке через «Союз для Средиземноморья» провалилась, Европа практически полностью перестала обращать внимание на своих южных соседей. Ситуацию усугубляют и расхождения в миграционной политике ключевых европейских стран: Испания под руководством премьер-министра Педро Санчеса легализует до полумиллиона мигрантов, Италия жестко контролирует миграционные потоки, а Франция, ссылаясь на свою «гуманистическую традицию», вовсе решила отказаться от попыток контролировать приток в страну выходцев из африканских стран.

Дриенкур призывает Брюссель не допустить, чтобы континент перешел в руки русских, китайцев и турок, и не довольствоваться лишь раскаянием и «бременем белого человека», а также расходами на иммиграцию. Он предлагает Испании, Франции, Италии и Португалии объединиться, наметить план действий для ЕС и взять на себя лидерство в этом направлении. Европейская комиссия, на его взгляд, должна признать свои интересы на юге, в Средиземноморье и Африке. Но это, как считает автор, может произойти только после смены руководства Еврокомиссии и ослабления влияния в Брюсселе представителей Германии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше