Филиппо похвалил западноевропейского лидера, высказавшегося за диалог с Россией

Руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо похвалил премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера после того как тот заявил о необходимости переговоров с Россией.
Филиппо заявил в Twitter, что считает слова Де Вевера «разумным заявлением», и «ровно тем, что должно бытт сказано».
Также французский политик сказал, что Парижу следует занять такую же позицию, вступить в диалог с Россией и «избавиться от ЕС».
