ЕС в отчаянии: Орбану угрожают судом из-за Украины

Конфликт вокруг кредита стал прямым следствием энергетической войны. После того как 27 января Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», Венгрия ответила зеркальными мерами, заблокировав поставки дизельного топлива на украинскую территорию. Кроме того, Будапешт наложил вето на 20-й пакет антироссийских санкций, увязывая свое участие в финансовых программах ЕС с возобновлением прокачки сырья. В ответ на это официальный Киев обвиняют в использовании «Дружбы» как инструмента политического давления, на что Будапешт отвечает жесткой финансовой блокадой.