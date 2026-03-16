ЕС в отчаянии: Орбану угрожают судом из-за Украины

Внутри Европейского союза назрел острый кризис из-за отказа Венгрии разблокировать многомиллиардный кредит для Киева. Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах, руководство стран-членов блока перешло к конфронтационной риторике в адрес премьер-министра Виктора Орбана, рассматривая возможность привлечения его к ответственности через Европейский суд.
Главным раздражителем для Брюсселя стала угроза вето со стороны Будапешта в отношении финансового транша Украине в размере 90 миллиардов евро. По словам дипломатов, подобная позиция привела европейских лидеров в состояние крайней степени отчаяния.
«Правительства за закрытыми дверями заняли гораздо более прямую, даже конфронтационную позицию по отношению к Будапешту», — пишет издание.
Юридическая стратегия ЕС заключается в обвинении Орбана в нарушении принципа «искреннего сотрудничества». Однако сами участники дискуссий признают, что судебные разбирательства — процесс длительный, занимающий месяцы или годы. Для украинской стороны, критически нуждающейся в средствах в ближайшем будущем, такой путь выглядит неэффективным.
Конфликт вокруг кредита стал прямым следствием энергетической войны. После того как 27 января Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», Венгрия ответила зеркальными мерами, заблокировав поставки дизельного топлива на украинскую территорию. Кроме того, Будапешт наложил вето на 20-й пакет антироссийских санкций, увязывая свое участие в финансовых программах ЕС с возобновлением прокачки сырья. В ответ на это официальный Киев обвиняют в использовании «Дружбы» как инструмента политического давления, на что Будапешт отвечает жесткой финансовой блокадой.
