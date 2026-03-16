Замруководителя МИД России Борисенко принял посла Израиля Одеда Йосефа

Заместитель руководителя МИД России Георгий Борисенко принял посла Израиля в Москве Одеда Йосефа для обсуждения эскалации ближневосточного конфликта, заявило российское дипломатическое ведомство.
МИД России заявил, что в ходе беседы Борисенко заявил о принципиальной позиции российской стороны, предполагающей Устав ООН как основу для поиска решений.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
