Трамп отчитался о первых итогах войны с Ираном

С начала конфликта с Ираном Соединенные Штаты нанесли удары по более чем 7 тыс. целей по всей стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, целями ударов были в основном военные и коммерческие объекты. Президент вновь упомянул иранский остров Харк, повторив, что США «буквально уничтожили» все на нем кроме нефтяных объектов. Тем не менее, он допустил возможеность нанесения таких ударов в будущем.
«Мы оставили трубы. Мы не хотели этого делать, но мы это сделаем, мы можем сделать это в течение пяти минут», — сказал Трамп.
По его словам, этих районов США избегали сознательно «с целью когда-нибудь восстановить эту страну».
«Думаю, мы поступили правильно, но это может измениться», — добавил политик.
Также были уничтожены все иранские суда для минирования, а у Ирана «осталось не так много ракет», заявил Трамп. По его словам, было уничтожено более 30 таких кораблей.
Говоря о перебоях с поставками нефти и другого топлива через Ормузский пролив, который Иран перекрыл после начала конфликта, Трамп отметил, что в США через это транспортную артерию импортируется менее 1% нефти.
Вместе с тем он признал, что другие государства, в том числе союзные Вашингтону Япония и Южная Корея зависят от поставок через него гораздо больше. Поэтому США хотят, чтобы они направили свои силы и помогли с обеспечением безопасного судоходства через пролив, сказал Трамп.
Президент США осудил союзников, которые отвергли его призывы направить суда к Ормузскому проливу в рамках соместной миссии по обеспечению безопасности. Он заявил об их недостаточной лояльности к США, несмотря на то, что они десятилетиями получали американскую поддержку в области безопасности. Ранее американскому президенту отказали Германия, Швеция и Финляндия, The Telegraph утверждала, что ту же позицию заняла и Великобритания.
Однако «многие страны», по словам Трампа, уведомили его, «что они уже в пути». О каких государствах он говорит, президент США не уточнил.
Трамп назвал потенциальную военно-морскую миссию «чем-то совсем незначительным», даже несмотря на то, что Иран продолжает атаковать танкеры. Он заверил, что знал, что союзники не окажут Соединенным Штатам поддержку.
США начали совместную с Израилем операцию против Ирана в конце февраля. С тех пор стороны продолжают обмениваться ударами, Тегеран отвечает на них атаками на страны Персидского залива, где находятся американские военные объекты, а также на сам Израиль.
На фоне конфликта на Ближнем Востоке возникли перебои с авиасообщением из-за закрытия аэропортов, также Иран перекрыл Ормузский пролив — одну из важнейших транспортных артерий планеты. По этой причине в мире резко выросли цены на энергоносители.
Трамп считает, что операция против Ирана скоро закончится, поскольку в стране уже «практически не на что больше нацеливаться». Глава Минэнерго США Крис Райт накануне высказал мнение, что конфликт закончится в ближайшие недели. Белый дом прогнозировал в начале марта, что операция продлитсячетыре-шесть недель.
Однако Трамп рискует оказаться в ловушке между своими желаниями и реальностью войны, писал Axios. Несколько источников издания из числа чиновников выразили мнение, что президент США не может легко выйти из ситуации с помощью импровизации или путем переговоров.
Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке немедленно прекратить боевые действия и перейти к дипломатии.