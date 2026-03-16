Tasnim назвало условия Ирана для открытия Ормузского пролива

Иран готов открыть Ормузский пролив для прохода судов при определенных условиях, среди них — гарантированное снятие санкций, передает Tasnim.
«Возможное возобновление работы Ормузского пролива связано с такими предварительными условиями, как гарантированное снятие санкций, закрытие американских [военных] баз, разблокировка замороженных [иранских] активов и развитие торговли в валютах, отличных от доллара», — сказано в сообщении.
Тегеран ранее заявил, что позволил некоторым судам государств, не участвующих в операции США и Израиля против Ирана, пройти через Ормузский пролив. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи подчеркнул, что пролив не закрыт, но судоходство по нему осуществляется только при определенных условиях. Их суть он не раскрыл.
Высокопоставленный иранский чиновник ранее говорил CNN, что Тегеран рассматривает возможность ограниченного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что их грузы будут торговаться в китайских юанях. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее назвал высылку послов США и Израиля условием для прохода через пролив судов желающих стран.
Через Ормузский пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.
Иран фактически перекрыл судоходство через Ормузский пролив, после того как США и Израиль начали против него военную операцию. На этом фоне в мире резко выросли цены на энергоносители: танкеры с топливом, в первую очередь из стран Персидского залива, не могут осуществлять перевозки. Некоторые нефтяные компании в регионе были вынуждены объявить форс-мажор.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявляют, что военно-морские силы страны полностью контролируют Ормузский пролив. Как прибрежное государство, Иран имеет право принимать необходимые меры в Ормузском проливе для обеспечения национальной безопасности, говорил Багаи.