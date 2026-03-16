Трампу предложили взорвать дюжину ядерных бомб на территории союзников

Бывший спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич выступил с крайне радикальным предложением по решению проблемы блокировки Ормузского пролива. В своем аккаунте в соцсети X американский политик предложил проложить новый судоходный путь через территорию союзников США, используя для этого серию термоядерных взрывов.
По мнению Гингрича, текущие военные действия в регионе делают пролив уязвимым для иранских атак, поэтому «вечная борьба» за этот узкий проход не имеет смысла.
«Вместо того чтобы бесконечно сражаться из-за 21-мильного узкого места, мы прорезаем новый канал через дружественную территорию. Дюжина термоядерных детонаций — и у вас есть водный путь шире Панамского канала, глубже Суэцкого и безопасный от атак Ирана», — написал политик.
Предложение Гингрича, сопровождаемое картой предполагаемого маршрута, вызвало широкий резонанс, так как фактически предполагает использование ядерного оружия для перекройки географии Ближнего Востока.
Ранее газета The New York Times сообщала, что в Пентагоне всерьез обеспокоены тем, что Ормузский пролив превратился в «зону смерти» для мирового танкерного флота. По данным издания, после начала военного столкновения Вашингтона и Тегерана судоходство в этом районе практически замерло, а западные разведывательные службы фиксируют беспрецедентную концентрацию иранских беспилотных катеров и мин в проливе. В то же время The Guardian отмечает, что страховой рынок Lloyd’s of London практически прекратил оформление полисов для судов, направляющихся в Персидский залив, оценивая риски уничтожения грузов как стопроцентные.
