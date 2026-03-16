Трампу предложили взорвать дюжину ядерных бомб на территории союзников

Ранее газета The New York Times сообщала, что в Пентагоне всерьез обеспокоены тем, что Ормузский пролив превратился в «зону смерти» для мирового танкерного флота. По данным издания, после начала военного столкновения Вашингтона и Тегерана судоходство в этом районе практически замерло, а западные разведывательные службы фиксируют беспрецедентную концентрацию иранских беспилотных катеров и мин в проливе. В то же время The Guardian отмечает, что страховой рынок Lloyd’s of London практически прекратил оформление полисов для судов, направляющихся в Персидский залив, оценивая риски уничтожения грузов как стопроцентные.