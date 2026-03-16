Посол Ирана оценил последствия убийства Хаменеи

Посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани заявил, что убийство иранского верховного лидера Али Хаменеи не привело к расколу в иранском обществе, которое, по его словам, не «ослабло», а сплотилось.
28 февраля при атаке Израиля и США были ликвидированы высший руководитель Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных представителей страны, среди которых руководитель генштаба иранских вооруженных сил Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь совета обороны Али Шамхани. Впоследствии иранский верховный совет выбрал новым верховным лидером Ирана Моджтабу Хаменеи, который приходится Али Хаменеи сыном.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Власти ряда ближневосточных государств раскритиковали действия иранских властей.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
