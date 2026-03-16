Ливитт: визит Трампа в Китай могут перенести

Визит американского лидера Дональда Трампа, где он планировал провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином, может быть перенесен, так как Вашингтон сосредоточен на ситуации вокруг Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Я не думаю, что встреча под угрозой срыва, но вполне возможно, что она будет отложена», — заявила она в интервью Fox News.
Отметим, Трамп планировал совершить визит в Пекин с 31 марта по 2 апреля.
Ранее американский лидер сообщил, что после своей поездки в Китай и ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в США.
Напомним, Трамп утверждал, что считает Си Цзиньпина «боссом» в Китае и крайне уважаемым человеком.
