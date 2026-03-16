Каток Герасимова: российская армия начала масштабное продвижение к Славянску

Российские войска перешли к наступательным действиям на всех участках специальной военной операции, сосредоточив основные силы на прорыве к ключевым узлам обороны противника. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе инспекции Южной группировки войск подтвердил переход к активной фазе маневров, включая продвижение широким фронтом в направлении Славянска.
«На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска», — передает пресс-служба Министерства обороны слова Герасимова.
«Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление ведется на всех направлениях», — также заявил начальник Генштаба ВС РФ, оценивая выполнение боевых задач подразделениями.
В Министерстве обороны России отмечают, что наиболее ожесточенные столкновения сейчас фиксируются в зоне ответственности группировки «Центр», которая развивает успех на направлении Доброполья. В ходе работы на пункте управления начальник Генштаба заслушал доклад командующего Южной группировкой генерал-полковника Сергея Медведева, уделив особое внимание подготовке штурмовых отрядов для захвата укрепленных районов.
«Начальник Генерального штаба отметил успехи “Южной” группировки войск в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия», — сообщает ведомство.
Инспекция Герасимова на передовой связана с необходимостью координации ударов на фоне масштабного продвижения войск. Глава Генштаба лично проверил ход подготовки резервов, которым предстоит зачищать территорию ДНР в ходе весенне-летней наступательной кампании.
