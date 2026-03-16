Трамп сказал, что США атаковали объекты производства иранских ракет и БПЛА

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США атаковали три объекта в Иране, где производятся ракеты и БПЛА.
Трамп сказал, что Ирану становится «очень сложно» производить новые ракеты и беспилотные аппараты.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Власти ряда ближневосточных государств раскритиковали действия иранских властей.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
