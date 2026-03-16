Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Южная»

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов совершил рабочую поездку в зону ответственности «Южной группировки войск». Высший военный чин лично оценил ход выполнения боевых задач на месте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Генерал армии прибыл на один из пунктов управления, где заслушал доклады командования. Основной доклад о текущей обстановке представил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Медведев.

В ходе совещания Герасимов также заслушал командующих объединениями и других ответственных лиц. Они доложили начальнику Генштаба о результатах проведённых операций и деталях выполнения поставленных задач в зоне своей ответственности.

Ранее начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев сообщил, что за сутки на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях подразделения войск беспилотных систем уничтожили 19 антенн связи и БПЛА, 7 наземных робототехнических комплексов, поразили 40 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ и сбили 25 беспилотников противника.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше