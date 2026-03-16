Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой войск «Южная»

Генерал армии прибыл на один из пунктов управления, где заслушал доклады командования. Основной доклад о текущей обстановке представил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Медведев.
В ходе совещания Герасимов также заслушал командующих объединениями и других ответственных лиц. Они доложили начальнику Генштаба о результатах проведённых операций и деталях выполнения поставленных задач в зоне своей ответственности.
Ранее начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев сообщил, что за сутки на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях подразделения войск беспилотных систем уничтожили 19 антенн связи и БПЛА, 7 наземных робототехнических комплексов, поразили 40 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ и сбили 25 беспилотников противника.
