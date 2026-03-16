Иран обстрелял Иерусалим: обломки ракет упали у Гроба Господня и Эспланады мечетей

Полиция Израиля заявила, что после обстрела со стороны Ирана в районе храма Гроба Господня и около Эспланады мечетей были обнаружены обломки ракет.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, обстреливая Иерусалим и другие города.
Также атакам со стороны Ирана подверглись многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Многие ближневосточные страны раскритиковали иранские действия.
Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Читайте материал «Bloomberg: Иран атаковал порт Фуджейра в ОАЭ».
