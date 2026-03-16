Герасимов: ВС РФ освободили 12 населённых пунктов за март

«За две недели марта соединениями и воинскими частями Объединённой группировки войск освобождено 12 населённых пунктов», — заявил Герасимов, подводя предварительные итоги наступательных действий.
По словам генерала армии, темпы продвижения остаются стабильно высокими. Доклад прозвучал в ходе рабочей поездки начальника Генштаба на пункт управления, где он также заслушал командующего группировкой «Южная» Сергея Медведева о текущей обстановке.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвинулись на Константиновском направлении, взяв под контроль участок между Берестком и Иванопольем. Противник пытается контратаковать, но инициатива остаётся за нашими подразделениями.
