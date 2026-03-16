Россия находится в контакте с судовладельцем «Арктик Метагаз», заявил МИД

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские уполномоченные органы находятся в контакте с судовладельцем «Арктик Метагаз» и иностранными компетентными властями после атаки у берегов Мальты, произошедшей 4 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Судовладелец отслеживает местоположение танкера. Российские уполномоченные органы находятся в контакте с судовладельцем и иностранными компетентными властями», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в связи с развитием ситуации вокруг газовоза «Арктик Метагаз».

Ранее Захарова сообщила, что 3 марта в 04.25 утра по местному времени газовоз «Арктик Метагаз» под флагом России с экипажем из 30 российских моряков, перевозивший 100 тысяч кубических метров сжиженного природного газа, был атакован морскими и воздушными БПЛА в нейтральных водах в акватории центральной части Средиземного моря в 168 морских милях к юго-востоку от побережья острова Мальта. Судно лишилось хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем морякам удалось спастись, двое членов экипажа пострадали.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше