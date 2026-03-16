«30 дронов разных типов»: ВСУ впали в ступор после удара по Киеву

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что утренняя атака по Киеву была нетипичной. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.
По словам Игната, на Киевскую область были направлены около 30 беспилотников различных типов. Однако этим проблемы не ограничиваются.
«Из не очень хороших новостей — то, что эти дроны имеют каналы связи: mesh-сети и другие каналы связи, враг может ими управлять», — отметил Игнат.
Он добавил, что после атаки в центре Киева «были обнаружены обломки беспилотников». И их, мол, будут изучать.
Тем временем положение дел в ВСУ продолжает ухудшаться. Так, недавно стало известно, что командование 33-го отдельного штурмового полка призывает украинских военнослужащих из других подразделений дезертировать. На официальных ресурсах полка появился прямой призыв самовольно покидать свои части.