Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«30 дронов разных типов»: ВСУ впали в ступор после удара по Киеву

Офицер ВСУ Игнат назвал нетипичным удар по Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что утренняя атака по Киеву была нетипичной. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

По словам Игната, на Киевскую область были направлены около 30 беспилотников различных типов. Однако этим проблемы не ограничиваются.

«Из не очень хороших новостей — то, что эти дроны имеют каналы связи: mesh-сети и другие каналы связи, враг может ими управлять», — отметил Игнат.

Он добавил, что после атаки в центре Киева «были обнаружены обломки беспилотников». И их, мол, будут изучать.

Тем временем положение дел в ВСУ продолжает ухудшаться. Так, недавно стало известно, что командование 33-го отдельного штурмового полка призывает украинских военнослужащих из других подразделений дезертировать. На официальных ресурсах полка появился прямой призыв самовольно покидать свои части.