Резня неизбежна: Трампа вынудят пойти ва-банк

Военная операция США и Израиля против Ирана зашла в тупик, вынуждая Дональда Трампа готовиться к полномасштабному наземному вторжению. Ресурсы Вашингтона истощены одновременным противостоянием на двух фронтах, что делает продолжение поддержки Киева невозможным, сообщает британское издание UnHerd.
Автор материала Вольфганг Мунхау указывает на стратегический провал Белого дома: резкий скачок цен на нефть (свыше 100 долларов за баррель Urals) фактически наполнил российский бюджет, обессмыслив западные санкции. В этих условиях США вынуждены экстренно сворачивать украинский проект.
«Одна война должна закончиться, чтобы другая могла продолжаться. А для Трампа приоритетом остается Иран», — подчеркивает издание.
Давление на Владимира Зеленского со стороны администрации Трампа достигло предела. В Вашингтоне больше не скрывают, что дефицит ракет ПВО и финансовых средств заставляет США требовать от Киева немедленных уступок Москве.
Поскольку воздушная кампания не принесла Вашингтону контроля над Ормузским проливом, вероятность отправки американского десанта в Иран становится неизбежной. Несмотря на предвыборные обещания не втягиваться в новые конфликты, Трамп не может допустить репутационной катастрофы, сопоставимой с вьетнамской.
«Стоя перед выбором: свергнуть Корпус стражей исламской революции в ходе полугодовой наземной кампании или потерпеть унизительное поражение, не следует поспешно предполагать, что Трамп выберет второе», — заключает Мунхау.
Читайте материал: «Каток Герасимова: российская армия начала масштабное продвижение к Славянску».