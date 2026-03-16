Получившего мандат Жириновского депутата Свинцова могут исключить из ЛДПР

Как писал сайт KP.RU, в июне прошлого года президиум Высшего совета ЛДПР принял решение об исключении из партии депутата Госдумы и председателя комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Слуцкий уточнил, что руководство фракции получило многочисленные обращения от членов партии и региональных отделений с требованием исключить Нилова за нарушение партийной дисциплины и действия, наносящие ущерб репутации партии.