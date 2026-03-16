Получившего мандат Жириновского депутата Свинцова могут исключить из ЛДПР

Депутата Андрея Свинцова, который получил место бывшего главы ЛДПР Владимира Жириновского, могут исключить из партии. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на источники.
По словам собеседника, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий неоднократно ставил вопрос о возможном исключении Свинцова из-за его позиции по блокировке платформы Telegram.
При этом источник отметил, что депутату перешел мандат Жириновского. Кроме того, Свинцов является владельцем «ЛДПР ТВ».
В свою очередь сам Андрей Свинцов в интервью РИА Новости заявил, что вопрос о его исключении из ЛДПР на заседании не поднимался.
Как писал сайт KP.RU, в июне прошлого года президиум Высшего совета ЛДПР принял решение об исключении из партии депутата Госдумы и председателя комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Слуцкий уточнил, что руководство фракции получило многочисленные обращения от членов партии и региональных отделений с требованием исключить Нилова за нарушение партийной дисциплины и действия, наносящие ущерб репутации партии.