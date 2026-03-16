МИД РФ рассмотрит дополнительные шаги после атаки на газовоз «Арктик Метагаз»

МИД России рассмотрит дополнительные шаги после атаки на газовоз «Арктик Метагаз». Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, сейчас российская сторона ожидает правовую оценку произошедшего со стороны правоохранительных органов. После этого Москва сможет определить дальнейшие действия. Причем на разных уровнях.
«Ожидаем правовой квалификации инцидента с газовозом со стороны российских правоохранительных органов, после которой будем рассматривать дополнительные шаги, в том числе в международно-правовой плоскости», — говорится в комментарии Захаровой.