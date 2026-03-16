Мэр французской коммуны найден мёртвым после поражения на выборах

Мэр французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба Кристиан Берсай обнаружен мёртвым в лесу недалеко от своего дома, спустя день после поражения во втором туре муниципальных выборов. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру города По.
Выборы прошли 15 марта. Действующий мэр получил лишь 44,5% голосов, уступив своему оппоненту. После объявления результатов Берсай покинул избирательную комиссию и перестал выходить на связь.
Его родственники обратились в полицию. Они были обеспокоены исчезновением особенно после того, как обнаружили пропажу пневматической винтовки, хранившейся дома у Берсая.
Тело чиновника нашли утром 16 марта. Прокуратура По начала расследование обстоятельств смерти.
