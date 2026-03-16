Мэр французской коммуны найден мёртвым после поражения на выборах

Мэр французской коммуны Вьодос-Абанс-де-Ба Кристиан Берсай обнаружен мёртвым в лесу недалеко от своего дома, спустя день после поражения во втором туре муниципальных выборов. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на прокуратуру города По.