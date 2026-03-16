Народ Молдовы заплатит дополнительно 21 млн леев за увеличение штата Госканцелярии: Правительство решило пристроить еще 56 человек

Правительство Молдовы планирует увеличить штат Государственной канцелярии на 56 человек, что обойдется бюджету в 20,8 млн леев в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Молдовы планирует увеличить штат Государственной канцелярии на 56 человек, что обойдется бюджету в 20,8 млн леев в 2026 году. Соответствующий проект, предусматривающий увеличение штата Государственной канцелярии на 56 должностей в связи с реорганизацией учреждения и расширением задач, связанных с реформами и европейской интеграцией, должен быть рассмотрен кабмином в среду, 18 марта. Примечательно, что расширение штата проходит на фоне рекордного дефицита государственного бюджета — почти 20 млрд леев.

Куда и сколько человек добавляют:

Бюро по евроинтеграции — 25 человек.

Мониторинг реформ — 10 человек.

Управление внешней помощью — 7 человек.

Экспертиза законодательства — 3 человека.

Управление поддержки — 9 человек.

Служба санкций — 1 человек.

Бюро по реинтеграции — 1 человек.

Власти объясняют этот шаг необходимостью выполнения обязательств перед Евросоюзом. Оппозиция называет траты «неуместной роскошью в тяжелые для страны времена» на фоне огромной дыры в бюджете.

За последние годы численность сотрудников канцелярии уже увеличилась с 210 до 32, а бюджет учреждения вырос с 326,4 млн до 571,7 млн леев. Одновременно правительство призвало госучреждения усилить контроль за бюджетными расходами.

Читайте также:

Вот и настали «хорошие времена»: В индексе хорошей жизни Молдову обогнал даже Иран.

Индекс хорошей жизни 2026 представляет собой комплексный анализ качества жизни в разных странах мира на начало 2026 года (далее…).

Власти вкладывают миллионы во все, что угодно, только не в улучшение жизни жителей Молдовы: За миллионы евро нам собираются сообщать о том, что мы и сами будем видеть за окном или еще раньше узнаем из соцсетей.

Правительство призывает экономить бюджетные средства, но тут же тратит миллионы на ненужные инициативы, бесполезные госструктуры и расширение их штатов (далее…).

Тревожная ситуация на Днестре: Питьевой воды жителям Молдовы хватит на 12−48 часов.

Министерство окружающей среды приняло решение временно прекратить водоснабжение в Сорокском районе, Бельцах, Флорештах, Сынжерей (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше