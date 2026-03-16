Трамп сказал, от какой страны ЕС ожидает участия в операции в Ормузском проливе

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон согласился помочь Вашингтону в разблокировке Ормузского пролива, чтобы обеспечить свободное судоходство.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Трамп просил Францию, а также Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия.
