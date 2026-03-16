Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не решить войной

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что урегулировать ситуацию вокруг Ирана военным путём невозможно, необходим политический диалог. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, трансляция велась на сайте немецкого правительства.
«С первого дня я указывал на риски, и риски этой войны велики, очень велики. Поэтому здесь не будет военного решения — будет только политическое решение», — подчеркнул Мерц.
Он также отметил опасность возможного краха государственной системы Ирана, потери территориальной целостности и разрушения экономики. По его словам, добиться положительных результатов бомбардировками, «исходя из всего опыта», не удастся.
«Эту войну необходимо завершить как можно скорее и с четким планом и стратегией», — добавил канцлер. Германия готова участвовать в поиске политического решения.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В первый день погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Тегеран отвечает ударами по израильской территории и американским базам в регионе.
