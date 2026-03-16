CNN: ЕС опасается, что США возложат на него миссию в Ормузском проливе

Лидеры европейских стран боятся, что США, объявив о победе над Ираном, сразу же возложат на страны Европы работу по патрулированию Ормузского пролива, передает телеканал CNN.
«Европейские чиновники заявили, что один из их страхов состоит в том, что (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп объявит о победе над Ираном в ближайшие недели, а затем оставит их патрулировать пролив», — говорится в публикации.
Чиновники понимают, что в ситуации с эскалацией на Ближнем Востоке необходим осторожный подход, чтобы не испортить отношения с Вашингтоном, указали журналисты.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, США ведут переговоры с союзниками в Европе и странах Ближнего Востока, призывая их активнее участвовать в обеспечении судоходства через Ормузский, пишет «360».
Отметим, глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант формирования международной коалиции для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.