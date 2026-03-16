Трампу предрекли в Иране «невиданных ранее масштабов мясорубку»

Американские военнослужащие могут столкнуться с крайне ожесточенными боями в ходе конфликта с Ираном. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что решение Белого дома о начале операции станет фатальным для морской пехоты США, так как у Вашингтона была возможность избежать столкновения.
«Американских морпехов на Ближнем Востоке ждет, скорее всего, невиданных ранее масштабов мясорубка, и нет ей никакого логического объяснения», — предупреждает Малинен в социальной сети X.
По мнению эксперта, администрация Дональда Трампа упустила шанс на дипломатическое урегулирование. Профессор подчеркивает, что у президента была возможность заключить «очень выгодную сделку» с Тегераном, однако глава государства совершил ошибку, решив атаковать иранскую сторону.
На текущий момент Вашингтон официально не подтверждает переход к наземной фазе операции. Дональд Трамп заявил, что пока не готов обнародовать детали военной стратегии и планы по вводу войск. В то же время, по информации газеты The Wall Street Journal, переброска сил в регион уже идет: десантное судно USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на борту направляется к берегам Ближнего Востока.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.