Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампу предрекли в Иране «невиданных ранее масштабов мясорубку»

Американские военнослужащие могут столкнуться с крайне ожесточенными боями в ходе конфликта с Ираном.

Американские военнослужащие могут столкнуться с крайне ожесточенными боями в ходе конфликта с Ираном. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что решение Белого дома о начале операции станет фатальным для морской пехоты США, так как у Вашингтона была возможность избежать столкновения.

«Американских морпехов на Ближнем Востоке ждет, скорее всего, невиданных ранее масштабов мясорубка, и нет ей никакого логического объяснения», — предупреждает Малинен в социальной сети X.

По мнению эксперта, администрация Дональда Трампа упустила шанс на дипломатическое урегулирование. Профессор подчеркивает, что у президента была возможность заключить «очень выгодную сделку» с Тегераном, однако глава государства совершил ошибку, решив атаковать иранскую сторону.

На текущий момент Вашингтон официально не подтверждает переход к наземной фазе операции. Дональд Трамп заявил, что пока не готов обнародовать детали военной стратегии и планы по вводу войск. В то же время, по информации газеты The Wall Street Journal, переброска сил в регион уже идет: десантное судно USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на борту направляется к берегам Ближнего Востока.

Читайте материал: «“Эвакуируйтесь, потерпевшие крах”: КСИР предупредил о скором ударе по США».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше