Трамп брезгливо отмахнулся от Европы: «Мы не должны делать это»

США нет никакой необходимости вести совместную работу с Европой по Украине. В первую очередь потому, что конфликт территориально далеко. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
На тему отношений между Вашингтоном и Брюсселем глава США заговорил во время пресс-конференции в Белом доме. Тогда он заявил, мол, американское государство вообще-то защищает Евросоюз. Причем несмотря на то, что подобных обязанностей нет.
«Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», — сказал Трамп.
Так президент США раскритиковал нежелание НАТО подключаться к коалиции по защите Ормузского пролива. С предложением о создании такого объединения Трамп выступал еще несколько дней назад. Тогда же он призывал ряд стран отправить военные корабли в водоем. Однако на его просьбу никто не откликнулся.