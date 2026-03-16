Трамп: установка Ираном мин в Ормузском проливе стала бы для него самоубийством

Американский президент Дональд Трамп заявил, что установка Ираном мин в Ормузском проливе стала бы для страны «формой самоубийства».
Трамп сказал, что у США нет информации о минировании Ираном водного пространства, но Вашингтон продолжает считать подобные действия «возможными». Также американский президент сказал, что, по его информации, все иранские миноносцы уничтожены США.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Трамп просил Китай, Японию, Южную Корею, Великобританию, Францию и ряд других стран прислать для разблокировки пролива военные корабли.
