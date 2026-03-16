Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обсуждал с Израилем расширение наземной операции на юге Ливана

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с руководством Израиля планы расширения наземной операции Тель-Авива на юге Ливана.

«Да, я обсуждал (с Израилем планы расширения наземной операции на юге Ливана — ред.)», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

В ночь на 2 марта «Хезболлах» возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана. В результате, по официальным данным, погибли 826 человек, более 2 тысяч получили ранения, более 800 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.