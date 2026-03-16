Герасимов проверил подготовку штурмовиков «Южной» группировки

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал соединения и воинские части Южной группировки войск.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал соединения и воинские части Южной группировки войск. В ходе работы на пункте управления он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева о выполнении боевых задач и текущей обстановке на линии соприкосновения.

Особое внимание глава Генштаба уделил результативности наступательных операций на Донецком направлении.

«Подводя итоги работы, начальник Генерального штаба отметил успехи “Южной” группировки войск в освобождении Донецкой Народной Республики и поставил задачи на дальнейшие действия», — сообщает Минобороны России.

В рамках инспекции Валерий Герасимов посетил военный полигон, где оценил уровень подготовки штурмовых подразделений перед их выдвижением на передовую. Он проконтролировал ход боевого слаживания групп, которым предстоит действовать на наиболее сложных участках фронта.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход подготовки на полигоне штурмовых подразделений к предстоящим боевым действиям», — отмечает ведомство.

В завершение визита Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим. Первый заместитель министра обороны поблагодарил бойцов за мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения поставленных задач.

Читайте материал: «Каток Герасимова: российская армия начала масштабное продвижение к Славянску».

