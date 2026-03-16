Трамп не знает, смог ли бы он сам жить на Украине

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что не знает, смог ли бы он сам жить на Украине на фоне продолжающегося конфликта вокруг нее.

«Люди живут на Украине. Казалось бы, они не должны там жить, но они живут на Украине. Не знаю, стал бы я так делать. Но они живут на Украине», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше