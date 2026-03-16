Трамп сказал, что США «не знают», кто возглавляет Иран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США не знают, кто является руководством Ирана после эскалации конфликта.
Трамп упомянул, что по одной из версий Моджтабу Хаменеи мертв, а по другим получил те или иные ранения.
28 февраля при атаке Израиля и США были ликвидированы высший руководитель Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных представителей страны, среди которых руководитель генштаба иранских вооруженных сил Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь совета обороны Али Шамхани. Впоследствии иранский верховный совет выбрал новым верховным лидером Ирана Моджтабу Хаменеи, который приходится Али Хаменеи сыном.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Власти ряда ближневосточных государств раскритиковали действия иранских властей.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.