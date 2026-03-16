Мосгорсуд арестовал 32 миллиарда рублей на счетах ЮГК

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Арест наложен по решению Московского городского суда на денежные средства ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) в размере 32 миллиардов рублей, сообщила компания.

Источник: © РИА Новости

«Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя УИОИП от 13.03.2026 наложен арест на денежные средства Публичного акционерного общества “Южуралзолото Группа Компаний” (ПАО “ЮГК”) на сумму 32 141 541 000 рублей, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в рамках исполнительного производства № 45917/26/98099-ИП от 05.03.2026», — говорится в сообщении.

«Обязать в течение 3 рабочих дней… сформировать, в том числе за счет дочерних обществ, и перечислить на депозитный счет Московского городского суда всю нераспределенную прибыль за 2025 год и предшествующие периоды в размере не менее 33 291 541 000 рублей», — добавляется в сообщении.