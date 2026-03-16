Ричмонд
+20°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Байдена, помогавшего Киеву, «обвели вокруг пальца»

Трамп заявил, что США не обязаны помогать Украине и обвинил Байдена в том, что его «обвели вокруг пальца».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан оказывать поддержку Киеву, подчеркнул, что помощь осуществлялась при администрации Джо Байдена, который был «обведен вокруг пальца».

«Мы работаем с европейцами по Украине. Но Украина находится за тысячи миль от нас, отделена огромным океаном. Нам не обязательно это делать», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции.

Глава Белого дома напомнил, что экс-президент США Байден усиленно помогал Киеву.

«Я должен быть с вами честен. Это правда. Байдена полностью обвели вокруг пальца. Но мы работали с ними по Украине. Нам не нужно работать с ними по Украине», — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что военная помощь Киеву при Байдене нанесла ущерб безопасности американских союзников на Ближнем Востоке.

