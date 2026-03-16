Трамп: Байдена, помогавшего Киеву, «обвели вокруг пальца»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не обязан оказывать поддержку Киеву, подчеркнул, что помощь осуществлялась при администрации Джо Байдена, который был «обведен вокруг пальца».
«Мы работаем с европейцами по Украине. Но Украина находится за тысячи миль от нас, отделена огромным океаном. Нам не обязательно это делать», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
Глава Белого дома напомнил, что экс-президент США Байден усиленно помогал Киеву.
«Я должен быть с вами честен. Это правда. Байдена полностью обвели вокруг пальца. Но мы работали с ними по Украине. Нам не нужно работать с ними по Украине», — добавил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что военная помощь Киеву при Байдене нанесла ущерб безопасности американских союзников на Ближнем Востоке.