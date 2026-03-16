Трамп утверждает, что Иран добивается сделки с США

«Они хотят заключить сделку, они говорят с нашими людьми», — заявил американский лидер, комментируя по просьбе журналистов в Белом доме ситуацию вокруг Ирана. «Однако я не уверен в том, что они готовы», — добавил глава вашингтонской администрации.
«Мы не знаем, кто является их лидером. Есть люди, которые хотят вести переговоры. У нас нет ни малейшего представления о том, кто они такие», — сказал Трамп.
Отвечая на дополнительные вопросы, касающиеся нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, он не стал излагать никакой конкретики. «Мы не знаем, мертв он или нет. Скажу, что его никто не видел, а это необычно», — утверждал президент США. Не уточняя источники информации, он не исключил, что верховный лидер Ирана мог потерять ногу и получить другие тяжелые ранения в результате ударов США и Израиля. МИД Ирана ранее указывал, что аятолла Моджтаба Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо.
США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли предыдущий верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.