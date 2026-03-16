Трамп утверждает, что Иран добивается сделки с США

Отвечая на дополнительные вопросы, касающиеся нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, он не стал излагать никакой конкретики. «Мы не знаем, мертв он или нет. Скажу, что его никто не видел, а это необычно», — утверждал президент США. Не уточняя источники информации, он не исключил, что верховный лидер Ирана мог потерять ногу и получить другие тяжелые ранения в результате ударов США и Израиля. МИД Ирана ранее указывал, что аятолла Моджтаба Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо.