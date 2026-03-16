Задержанных по делу о взрыве у синагоги в Роттердаме подозревают в терроризме

Прокуратура нидерландов заявила, что правоохранительные органы страны подозревают в терроризме четверых задержанных по делу о взрыве у синагоги.
Правоохранители предполагают, что четверо мужчин организовали взрыв и поджог с террористическим мотивом, стремясь вызвать сильный страх у еврейской общины. Также не исключается, что оперативные действия позволили предотвратить вторую атаку.
Фигурантов дела было решено оставить под стражей на 14 дней. Им разрешено общаться только со своими адвокатами.
Злоумышленники подожгли синагогу в Роттердаме 13 марта. Также видеозаписи в интернете позволяют сделать вывод, что у входа в синагогу произошел взрыв.
