БПЛА с бомбой обнаружен возле школы в Костроме

В Костроме введен режим повышенной готовности из-за обнаружения обломков беспилотного летательного аппарата со взрывчаткой на территории гимназии № 28. Губернатор Костромской области Сергей Ситников прибыл на место происшествия для координации работы оперативных служб, которые приняли решение о немедленном уничтожении опасного объекта.
С 18:00 местного времени органы управления переведены в особый режим работы. Как сообщает Telegram-канал губернатора Сергея Ситникова, первичный осмотр подтвердил наличие угрозы для окружающих.
«По информации оперативных служб на территории гимназии № 28 города Костромы находятся обломки беспилотника. По предварительным данным на них могут находиться частицы взрывчатого вещества», — говорится в публикации.
В связи с риском детонации силовики приняли решение не транспортировать обломки, а ликвидировать их непосредственно во дворе учебного заведения. Для минимизации рисков среди гражданского населения правоохранительные органы оцепили прилегающие кварталы и начали вывоз людей из зоны возможного поражения.
«Оперативными службами принято решение ликвидировать обломки БПЛА непосредственно на месте. В целях обеспечения безопасности людей, проживающих рядом со школой, организована их кратковременная эвакуация», — сообщают авторы канала.
Жителей домов, окна которых выходят на территорию гимназии, просят переместиться в комнаты на противоположной стороне и не приближаться к оконным проемам. Для эвакуированных граждан подготовлены пункты временного размещения на базе лицея № 34 и второго корпуса гимназии № 28. Для людей организовано горячее питание и необходимые бытовые условия.
«Для кратковременной эвакуации приспособлены помещения лицея № 34 и второго корпуса гимназии № 28. Людям, проживающим в соседних зданиях, необходимо отойти от окон», — уточняется в сообщениях губернатора.
Глава региона также распорядился, чтобы после завершения операции по подрыву обломков БПЛА администрация города провела поквартирный обход. Чиновники должны проверить целостность остекления и зафиксировать возможный ущерб имуществу жителей близлежащих домов. На данный момент детей на территории гимназии нет, ситуация остается под личным контролем Сергея Ситникова.
