Бессмысленно говорить о конце войны с США без гарантий, заявил Пезешкиан

Говорить об окончании войны бессмысленно, пока не мы удостоверимся в том, что атак на наши земли больше не будет в будущем", — написал Пезешкиан в соцсети X.
Он сообщил, что сказал об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе состоявшегося 15 марта телефонного разговора.
Пезешкиан также вновь подчеркнул, что использование США баз на Ближнем Востоке с целью подрыва отношений Тегерана со своими соседями должно прекратиться. Иранская же сторона, по его словам, пользуется правом на самооборону.