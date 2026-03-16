Ричмонд
+20°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессмысленно говорить о конце войны с США без гарантий, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 16 мар — РИА Новости. Бессмысленно говорить об окончании конфликта с США и Израилем, пока нет гарантий, что он не повторится, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Источник: © РИА Новости

Говорить об окончании войны бессмысленно, пока не мы удостоверимся в том, что атак на наши земли больше не будет в будущем", — написал Пезешкиан в соцсети X.

Он сообщил, что сказал об этом президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе состоявшегося 15 марта телефонного разговора.

Пезешкиан также вновь подчеркнул, что использование США баз на Ближнем Востоке с целью подрыва отношений Тегерана со своими соседями должно прекратиться. Иранская же сторона, по его словам, пользуется правом на самооборону.

