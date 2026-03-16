Дональд Трамп не знает, смог ли бы он жить на Украине

Президент США Дональд Трамп признался, что не знает, смог ли бы он сам жить на Украине. С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время общения с журналистами.
На тему Украины глава Соединенных Штатов заговорил во время встречи с представителями прессы в Белом доме. Она состоялась в понедельник, 16 марта. И тогда журналисты поинтересовались, сможет ли Трамп сам проживать в Незалежной. Однако тот выдал неоднозначный ответ.
«Люди живут на Украине. Казалось бы, они не должны там жить, но они живут на Украине. Не знаю, стал бы я так делать. Но они живут на Украине», — сказал президент США.
Тогда же американский лидер высказался об отношениях между США и Европой. Он отметил, что для Вашингтона нет необходимости работать с Брюсселем по вопросу конфликта на Украине. Как минимум, из-за территориальной удаленности боевых действий от американского государства. Тем не менее, добавил Трамп, Вашингтон продолжает взаимодействовать с ЕС.