Афганистан сообщил об ударах Пакистана по Кабулу

ИСЛАМАБАД, 16 марта. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удары по Кабулу. В результате атаки пострадал центр реабилитации наркозависимых, заявил представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид.

По его словам, Пакистан «в очередной раз нарушил воздушное пространство Афганистана, нанеся удар по реабилитационному центру для наркозависимых в Кабуле, в результате чего погибли и получили ранения наркозависимые, проходившие лечение».

13 марта Минобороны Афганистана сообщило о нанесении ударов по военным объектам в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, а также в столице Пакистана Исламабаде. Согласно заявлению пресс-службы пакистанской армии, все дроны были сбиты и не достигли своих целей. После этой атаки президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил, что Кабул «пересек красную линию».

Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.

Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
