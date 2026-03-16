Афганистан сообщил об ударах Пакистана по Кабулу

По его словам, Пакистан «в очередной раз нарушил воздушное пространство Афганистана, нанеся удар по реабилитационному центру для наркозависимых в Кабуле, в результате чего погибли и получили ранения наркозависимые, проходившие лечение».
13 марта Минобороны Афганистана сообщило о нанесении ударов по военным объектам в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, а также в столице Пакистана Исламабаде. Согласно заявлению пресс-службы пакистанской армии, все дроны были сбиты и не достигли своих целей. После этой атаки президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил, что Кабул «пересек красную линию».
Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.