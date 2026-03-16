Трамп заявил, что не уверен, смог ли бы он жить на Украине

Президент США Дональд Трамп признался, что не знает, смог ли бы он сам жить на Украине в условиях продолжающегося конфликта.
«Казалось бы, люди не должны там жить, но они живут. Не знаю, стал бы я так делать. Но они живут на Украине», — сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп также заявил, что Соединённые Штаты не обязаны помогать Киеву. Он напомнил, что помощь Украине осуществлялась при экс-президенте Джо Байдене, которого «обвели вокруг пальца».
Накануне официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи выразил мнение, что Зеленский хочет втянуть украиснкий народ в войну с Тегераном.