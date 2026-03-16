Постопред Израиля в ООН поразмышлял о перспективах переговоров страны с Ливаном

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что некоторые страны предлагают посреднические услуги для урегулирования конфликта страны с Ливаном и говорят о готовности принять переговоры.
Данон не стал говорить, о каких государствах идет речь.
Постпред сказал, что в ближайшее время Израиль планирует продолжать действия, целью которых является снижение возможностей «Хезболлы» и сделать переговоры, которые могли бы стать следующим шагом, эффективнее.
«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.
9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.
